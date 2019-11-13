Каракас задолжал Минску приличную сумму — речь идет о сотнях миллионов долларов. В том числе Венесуэла до сих пор не расплатилась с Беларусью за поставки военных технологий и имущества. Но при этом созданная при активном участии белорусских специалистов система противовоздушной обороны (ПВО) Венесуэлы находится в достаточно боеспособном состоянии.





Сделать с нуля





Соглашение о сотрудничестве в создании единой системы ПВО Венесуэлы было подписано в Каракасе 8 декабря 2007 года в рамках визита туда Александра Лукашенко. И ратифицировано Палатой представителей Национального собрания Беларуси 9 апреля 2008 года.





Соглашением предусматривалось, что Беларусь окажет Венесуэле помощь в создании единой системы ПВО и национальной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основании научного проекта, выполненного смешанной белорусско-венесуэльской комиссией.





По информации независимых источников, соисполнителями проекта наряду с предприятиями ВПК Беларуси должны были выступить российские, китайские и иранские компании.





Вскоре после ратификации соглашения тогдашний замначальника белорусского генштаба Петр Тихоновский пообещал, что система ПВО и РЭБ в Венесуэле, включая подготовку специалистов и руководящего состава, будет создана практически с нуля в течение шести лет.





По данным военных экспертов, проект венесуэльской системы ПВО предусматривал интеграцию радиотехнических средств обнаружения, истребительной авиации, ЗРК, средств РЭБ и противодействия высокоточному оружию.





Это стало возможным благодаря использованию автоматизированной системы боевого управления типа «Бор», усовершенствованная версия которой составляет интеллектуальное ядро ПВО Беларуси.









Чем сильна модернизированная «Печора»





В рамках объединенного командования противовоздушной обороны (CADAI) для защиты особо важных объектов на территории Венесуэлы созданы базы дислокации ЗРК «Печора-2М».





Контракт на приобретение этих комплексов был заключен Каракасом в сентябре 2009 года. Предусматривалась закупка 11 (по другим данным 18) таких ЗРК. Поставки начались в мае 2011 года.





«Печора-2М» создана белорусско-российской международной финансово-промышленной группой (МПФГ) «Оборонительные системы» на базе еще советского (его первая версия поступила на вооружение в 1961 году) ЗРК серии С-125М «Печора».





С белорусской стороны в числе основных исполнителей проекта выступили предприятия «Алевкурп», «ВолатАвто» (образовано Минским заводом колесных тягачей) и 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения.





Программа модернизации С-125М до уровня «Печоры-2М» в первую очередь предусматривает замену основной аналоговой аппаратуры исходного комплекса на цифровую, используемую в ЗРК С-300ПМУ1.





В том числе заменяются: устройства определения координат; выработки команд управления; селекции движущихся целей; автоматизированного прибора пуска; малых высот; демодуляции помех; аппаратура тренировки и контроля; синхронизатор.





Кроме того, вводятся новые средства защиты от активных и пассивных радиопомех; устройства автозахвата и автосопровождения целей в телеоптический канал ТОВ; устройство, обеспечивающее специальные методы сканирования пространства.





Из состава аппаратуры кабины управления было изъято 44 блока и 6 шкафов аналоговых приборов и введено два шкафа с цифровой аппаратурой.





Весьма важным элементом программы доработки ЗРК С-125М стал перенос всех основных подсистем комплекса (кабины управления, антенного поста, пусковых установок) на автомобильные шасси повышенной проходимости Минского завода колесных тягачей.





Связь между кабиной управления и пусковыми установками (ПУ) осуществляется по проводной линии или по радио телекодовой связи.





В ходе модернизации ПУ была произведена замена их электрооборудования с переходом на современную элементную базу. Управляемая ракета комплекса получила обновленный двигатель первой ступени, модернизированную боевую часть и принципиально новый радиовзрыватель.





В результате «Печора-2М» получила следующие тактико-технические характеристики: поражение цели по дальности — 2,5-32 км; поражение цели по высоте — 0,02-20 км; время выхода на стрельбу — менее 30 минут; ведение до 16 воздушных объектов.









Венесуэлу прикрыли, а оплаты нет





Наряду с «Печорой-2М» предусматривалось закупить мобильные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2Э» (три дивизиона) и С-300ВМ («Антей-2500») большой дальности (два дивизиона). Что должно было обеспечить создание эшелонированной по дальностям и высотам системы ПВО.





Надо сказать, что Венесуэла одной из первых получила «Бук-М2Э», смонтированный на базе корпусного колесного шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-6922.





В результате развертывания всех запланированных боевых средств предполагалось надежно защитить от нападения с воздуха большую часть территории Венесуэлы.





По мнению многих экспертов, наличие значительного количества достаточно современных радиолокационных станций и средств РЭБ, высокоэффективных мобильных ЗРК различной дальности, управляемых единой автоматизированной системой командования, позволяет в случае необходимости закрыть воздушное пространство над любым районом страны.





Огорчительным же для Минска моментом является то, что грянувшие после смерти инициатора создания национальной системы ПВО Уго Чавеса экономические трудности, по данным ряда СМИ, не позволяют Каракасу полностью расплатиться с разработчиками проекта и поставщиками военной техники и вооружения.





Любопытно, что сейчас интересы Минска в Венесуэле отстаивает посол Олег Паферов, который стоял у истоков создания национальной системы противовоздушной обороны Венесуэлы.





Именно Паферов в декабре 2007 года, будучи на тот момент заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, а ранее — командующим ВВС и войсками ПВО, был уполномочен на подписание соглашения между Беларусью и Венесуэлой о сотрудничестве в интересах создания единой системы ПВО и системы РЭБ.