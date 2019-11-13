"По ряду карт (дорожные карты к программе интеграции – ИФ) есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов", - сказал журналистам в среду Румас, которого цитирует госагентство БелТА.





"Развязки найти можно", - добавил премьер.





По его мнению, если правительства не смогут договориться по нефти и газу, то это сделают президенты двух стран. Отвечая на вопрос о том, что будет в случае, если не удастся договориться по нефти и газу, глава правительства сказал: "Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки".





Румас также сообщил, что планирует 19 ноября обсудить со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым нефтегазовые проблемы.





"Мы договорились с российским премьером пройтись по всем картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Потому что президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня", - сказал он.





"Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки", - добавил премьер.









Напомним, 8 декабря, к 20-летию договора о создании "союзного государства" планируется подписание главами Беларуси и России программы так называемой "углубленной интеграции".





Практической частью программы является 31 дорожная карта в различных сферах, в том числе в экономике. Премьер-министры Беларуси и России парафировали эти карты в начале сентября.





Между тем, в Минске констатируют, что ряд принципиальных вопросов для Беларуси остается несогласованным.





Так, на сегодняшний день отсутствуют договоренности об условиях поставки в Беларусь российского газа с 2020 года.





Также белорусская сторона настаивает на компенсации издержек для местных НПЗ и бюджета, которые возникают в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Минск оценивает эти издержки в сумму $10,5-11 млрд за 2019-2024 годы.





В среду Румас заявил, что Минск подпишет дорожные карты по интеграции с РФ только при учете белорусских интересов. "Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены", - сказал премьер-министр.





В июле текущего года, Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по "углубленной интеграции" 8 декабря.





"Я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы", - сказал тогда Лукашенко.





Напомним, с инициативой обновить подписанный в 1999 году договор о "союзном государстве Беларуси и России" выступил год назад российский премьер Медведев в ответ на предложение Минска о необходимости выработки механизма компенсации Минску издержек от налогового маневра.