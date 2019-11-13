"Репортеры без границ": в Беларуси ужасающая ситуация со свободой прессы
"Репортеры без границ" осудили действия белорусских милиционеров, задержавших в центре Минска съемочную группу канала ARD.
Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила действия белорусских силовиков, воспрепятствовавших профессиональной деятельности немецких репортеров в Минске. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник, 12 ноября.
Критике подверглась ситуация, произошедшая 8 ноября, когда съемочная группа немецкого общественно-правового телеканала ARD собиралась снять репортаж в центре Минска.
Несмотря на аккредитацию, журналистов доставили в отделение милиции, где удерживали в течение двух часов.
"Это грубое воспрепятствование работе съемочной группы, аккредитованной должным образом, выставляет в плохом свете режим, официально работающий над сближением с Евросоюзом", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr).
По его словам, этот инцидент "иллюстрирует ужасающую ситуацию со свободой прессы в Беларуси".
Источник: dw.com
11:18 13/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение