В этой же школе, в соседнем кабинете находятся ещё два участка для голосования №389 и №391.





Алексей Лойко присутствовал на участке №390 с момента его открытия до закрытия с перерывом на обед на два часа.





С обеда наблюдатель вернулся в 15 часов 30 минут, за полчаса до открытия участка. За полтора часа его отсутствия в холл школы принесли музыкальную аппаратуру и начали организовывать концерт.





«Учителя ходили и уговаривали других учителей, что надо прийти самим и привести детей. Ровно в 16 часов начался "концерт". Музыка играла так сильно, что даже когда нам закрыли дверь на участок, где я наблюдал, по телефону поговорить было невозможно.





Я такую музыку никогда не слышал в стенах школы, не представляю как в соседних классах вели уроки. В кабинете было просто невозможно что-то услышать, кроме музыки. Председательница комиссии Елена Кульбацкая зазывала меня посмотреть концерт в коридоре», – рассказывает Алексей Лойко.





В 19 часов после закрытия участка он сфотографировал протокол голосования на участке №390. В нем значится, что проголосовал 21 человек. Однако наблюдатель утверждает, что проголосовало только 16 человек за весь день: до обеда – 4 человека, после обеда – 12. Если до 17 часов шли преимущественно пенсионеры, то после 17 часов шли люди с детьми. На протоколе также видно, что не заполнена и четвёртая графа «количество неиспользованных бюллетеней».





После того, как наблюдатель кампании сфотографировал протокол в УИК №390, где наблюдал весь день, он зашёл в соседний кабинет просто сфотографировать протоколы дня досрочного голосования в УИК №389 и №391 (как аккредитованный в ОИК долгосрочный наблюдатель).





Его долго не хотели допускать до протоколов, хотя эти протоколы должны открыто вывешиваться для всех. Председатель УИК №391 Инна Богдан (она же директор этой школы) обвиняла его в том, что наблюдатель якобы ворвался на участок для голосования после окончания его работы, упрекала его в том, что он не нашёл времени за весь день прийти и аккредитоваться на её участке, хоть Лойко сидел всё время в соседнем кабинете.





После того, как Алексею Лойко всё же удалось сфотографировать протокол по этому участку, председатель комиссии заявила, что она «сейчас поедет в окружную комиссию и лишит наблюдателя аккредитации, и он больше не будет приходить после окончания дня голосования».





Он также сфотографировал протокол дня голосования соседней УИК №391. Однако, когда это увидела председатель УИК №389 Татьяна Данченко (она же замдиректорка этой школы), подбежала к стенду и буквально вырвала из-под пластиковой рамки протокол дня голосования УИК №389.





«Когда же я её попросил предоставить мне протокол для того, чтобы я сделал фотографию, она сказала, что она сдала ключи от сейфа милиционеру и не будет меня аккредитовывать для того, чтобы я сфотографировал протокол дня голосования на УИК №389. И сказала, чтобы я это делал завтра утром. Сегодня же я должен покинуть помещение», – возмущается незнанием и манипуляцией избирательным законодательством членами комиссий наблюдатель кампании.





В протоколах первого дня досрочного голосования на участках №390 и №391, которые находятся в соседних кабинетах, видна колоссальная разница в количестве проголосовавших: на 242 человека.





"По моим впечатлениям, на соседние участки №389 и №391 на голосование шло примерно на 20 человек больше, чем пришло на участок №390, где я наблюдал. Это отчасти объясняется тем, что там всё же два участка, а не один. Получается, что за счёт "концерта" явка на соседних участках завышена больше, чем в 10 раз", – говорит наблюдатель кампании.





Алексей Лойко обжалует все неправомерные действия членов комиссий. Однако и тут ситуация парадоксальная: он обжалует все эти действия председательнице ОИК Западного избирательного округа №102 Татьяне Забавской, которая работает в этой школе педагогом-психологом.





По сути получается, что рассматривать она будет жалобы на директора и замдиректора школы, в которой она сама работает.





Сообщается, и про рекордную явку в первый день досрочного голосования и на других участках в городе Минске. Так, euroradio.fm опубликовало фотофакт, что на участке №433 во Фрунзенском районе Минска выдано 178 бюллетеней, что составляет более 10% только за один день.









Подобная ситуация и на избирательном участке для голосования №585, что в Восточном избирательном округе. Общественный активист Олег Корбан, который является наблюдателем на этом участке, также опубликовал фото протокола дня голосования по этому округу.





Там написано, что в первый день голосования было выдано 110 бюллетеней. По его словам, по данным наблюдателей с этого участка сюда пришло всего 29 человек.





Несколько фотографий протоколов опубликовал телеграм-канал "Выборы. Беларусь", где такая же ситуация наблюдается на других избирательных участках Минска:





на избирательном участке №589 – выдано 130 бюллетеней (сообщается, что наблюдатель насчитал 30 человек);





на участке № 295 – 130 бюллетеней (сообщается о 44 избирателях).