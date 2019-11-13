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Российскому чиновнику запретили цитировать Маска - он процитировал Сталина

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещают цитировать Илона Маска.

"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все", - заявил Юрий Урличич.

Высказывание прозвучало на конференции в Москве. Он при этом отметил, что не все знают эту фразу Сталина целиком.

Он не уточнил, о каких именно "товарищах" идет речь.

Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.
Источник: ВВС
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