"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все", - заявил Юрий Урличич.





Высказывание прозвучало на конференции в Москве. Он при этом отметил, что не все знают эту фразу Сталина целиком.





Он не уточнил, о каких именно "товарищах" идет речь.





Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.