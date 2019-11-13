Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЦИК: явка в первый день досрочного голосования составила 4,69%

В ЦИК Беларуси озвучили итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка составила 4,69%.

Наиболее активно голосовала Витебская область (там явка составила 5,52%), наименее активно — Гродненская (3,68%). В Минске во вторник проголосовали 5,14%, передает "Еврорадио".

На предыдущих выборах в Палату представителей в сентябре 2016-го в первый день досрочного голосования явка составила 3,92%. На одном из избирательных участков в Минске проголосовала почти половина избирателей.

Основной день голосования на выборах в Палату представителей — воскресенье, 17 ноября.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru