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Президент Австрии призвал Беларусь отменить смертную казнь

Президенты Австрии и Беларуси Александр Ван дер Беллен и Александр Лукашенко обсудили тему прав человека на встрече в Вене, говорится в Twitter-аккаунте австрийского президента. Ван дер Беллен заявил, что Австрию и ЕС беспокоит вопрос смертной казни в Беларуси.

«Единая Европа может существовать только без смертной казни», – сказал он.

Ван дер Беллен также отметил, что Австрия приветствует возобновление диалога по правам человека между Минском и Брюсселем и сотрудничество Беларуси со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором, пишет reform.by

Лукашенко в свою очередь отметил, что смертную казнь в Беларуси можно отменить только через референдум. «Мы в этом направлении двигаемся», – заявил он, но добавил, что по результатам соцопросов беларусы все еще поддерживают такой вид наказания, поэтому референдум по этому вопросу в ближайшем времени проводится не будет.
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