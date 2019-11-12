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Франция готова отправить миротворцев на Донбасс

Французские власти готовы направить свою миротворческую миссию для разрешения военного конфликта на украинском Донбассе.

Миротворцы ООН. Фото: ALI HASHISHO / Reuters / Forum
 
Об этом сообщил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен, пишет belsat.eu

«Если мы увидим необходимость, целесообразность и эффективность такого решения, то Франция, несомненно, не избежит своих международных обязательств как члена международного сообщества, члена Совета Безопасности ООН», – отметил дипломат, пишет «День».


По его словам, у Франции есть опыт подобных операций, например, в Мали.

Но, отметил Понсен, «надо быть бдительными и осторожными», чтобы не повторилась ситуация с Кипром, где «голубые каски» работают с 1974 года – уже 45 лет, но конфликт так и не решился.

МГ belsat.eu
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