Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пашинян: Армения выбирает Россию

В ходе посещения выставки в рамках Парижского форума мира к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел американский журналист, который поинтересовался у него, собирается ли Армения присоединиться к Европейскому Союзу

«Я так не думаю, потому что мы сейчас состоим в Евразийском экономическом Союзе. Мы собираемся развивать наши отношения в этой организации. Это экономический союз, и он очень важен для нас. Поэтому подобной повестки у нас нет», — сказал премьер Армении.
Источник: haqqin.az
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru