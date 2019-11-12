Пашинян: Армения выбирает Россию
В ходе посещения выставки в рамках Парижского форума мира к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел американский журналист, который поинтересовался у него, собирается ли Армения присоединиться к Европейскому Союзу
«Я так не думаю, потому что мы сейчас состоим в Евразийском экономическом Союзе. Мы собираемся развивать наши отношения в этой организации. Это экономический союз, и он очень важен для нас. Поэтому подобной повестки у нас нет», — сказал премьер Армении.
Источник: haqqin.az
17:31 12/11/2019
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