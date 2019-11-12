Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поверите! Владимир Макей завел аккаунт в Instagram

Министр иностранных дел Владимир Макей завел аккаунт в Instagram. Кажется, это первый белорусский министр в Инстаграме и один из немногих в соцсетях вообще.

Правда, ник vladimir_makei был занят, поэтому министр зарегистрировался с дополнительным подчеркиванием — vladimir_makei_

Удивляет, что белорусский политик не зарегистрировался по-белорусски — uladzimir_makiej, например.

Первый пост Макея звучит так: "Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим..."

Первым на это, кстати, откликнулся Филипп Киркоров, которого Макей недавно назвал своим другом: "Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!"
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru