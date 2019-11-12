Равков испугался американских танков в Литве

На этом фоне Вооруженные силы страны увеличили число внезапных проверок с выходом войск к западной государственной границе.





"Понятно, что речь не идет об агрессии, это не прямая военная угроза. Но очевидным фактом является рост военной опасности для страны", - сказал Равков во вторник в Борисове, комментируя размещение американских танков в Литве, вблизи белорусской границы.





Министр также сообщил, что за последние три года в белорусской армии в два раза увеличено число внезапных проверок с выходом войск к государственной границе.













"За последние три года мы более чем на 20% нарастили интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, в два раза увеличили количество внезапных проверок с выходом войск к государственной границе", - сказал Равков, которого цитирует госагентство БелТА.





Со ссылкой на министра агентство передает, что "дополнительно будут приняты меры по усилению государственной границы и увеличена численность сухопутного контингента войск на литовском направлении".





"В 2020 году будут внесены коррективы в План применения региональной группировки войск (сил) Беларуси и России", - сказал Равков.





Министр подчеркнул, что в целом "имеет место значительная активизация военной деятельности в Европе, в том числе в сопредельных с Беларусью странах".





Он проинформировал, что во время проводимых Западом операций "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие" воинский контингент НАТО и США, размещенный на ротационной основе на территории сопредельных с Беларусью государств, за последние шесть лет увеличен в 13 раз - с 550 человек до более чем 7 тыс., количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз.





С 25 до 40 тыс. человек увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО. Активно реализуются планы по усилению американской группировки войск в Восточной Европе.





С середины октября этого года на литовской территории в 15 км от белорусской границы размещен танковый батальон сухопутных войск США (500 военнослужащих, 29 танков "Абрамс", 25 БМП "Брэдли") по проводимой операции "Атлантическая решимость".





"То есть впервые на границе Беларуси размещена американская бронетехника", - подчеркнул министр.





Также, по его данным, за последние пять лет количество учений НАТО у белорусских границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза.





Параллельно с приемом контингентов в сопредельных государствах совершенствуется военная инфраструктура, причем приоритет отдается модернизации полигонов и аэродромов.









Принимаются документы, упрощающие порядок развертывания и перемещения войск НАТО в границах Евросоюза.









"Также существенно увеличены расходы на оборону. За последние пять лет военные ассигнования Польши выросли на 30%, Литвы - почти в 2,5 раза, Латвии - в три раза", - констатировал Равков.





Министр отметил, что в связи с этим Беларусь планово реагирует на усиление военного присутствия НАТО у своих границ.





"Одновременно мы вынуждены реагировать на активизацию военной деятельности в Европе, в том числе непосредственно у наших границ. Причем речь не идет непременно о симметричных ответах. Мы были готовы к подобному развитию военно-политической обстановки. Поэтому реагирование осуществляется планово", - сказал Равков.



