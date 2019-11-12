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Лукашенко и в Австрии оправдывает свою кровожадность итогами референдума: Обойдемся без Совета Европы

Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Вене ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни


"Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся", - заявил он.

Он констатировал, что ЕС от Беларуси требует отмены смертной казни. 

"И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. 

Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. 

И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - уверен он.


Глава государства задал риторический вопрос поднявшей эту тему австрийской журналистке, каково мнение граждан этой страны по поводу смертной казни. 

"Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны, - заметил он. - Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу".

Лукашенко также привел пример, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем. "При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

"Что касается Совета Европы и нашего членства (здесь в качестве условия выдвигаются требования отмены или введения моратория на применение смертной казни. - Прим. ред): примете - спасибо, нет - потерпим", - сказал Лукашенко.


Заметим, что рассуждая об итогах неких опросов по смертной казни Лукашенко соврал, заявляя, что "ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось". 

Согласно официальным итогам референдума 1996 года, за смертную казнь выступили чуть более 80% белорусов. 

По данным Информационно-аналитическим центром при Администрации Лукашенко, в 2017 году за смертную выступали 60% белорусов. И, думаем, что с тех пор их стало меньше.

В частности, по неофициальным данным, сейчас смертную казнь поддерживают примерно половина граждан нашей страны. 

А в некоторые исторические моменты противников смертной казни становилось гораздо больше, как это было после вынесения смертного приговора обвиненным во взрыве в метро Ковалеву и Коновалову, вину которых многие белорусы посчитали недоказанной.
"Белорусский партизан"
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