Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Newsmaker.





За отставку правительства высказались 62 депутата. Партия "Шор" заявила, что "не будет участвовать в политических играх", поэтому не будет голосовать за отставку.





Инициатором отставки стала Партия социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон (формально он не является руководителем партии из-за ограничений на посту президента), и Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк (был лишен полномочий летом 2019 года, но сохраняет свое влияние на партию).





При рассмотрении парламентом вотума недоверия под его стенами собрались сотни сторонников правительства Санду.





Выступая с последним словом перед голосованием за вотум недоверия, Санду заявила, что депутаты фактически выступили против граждан Молдовы и забыли, что должны служить народу.





"Вы предали каждого гражданина, который надеялся. Вы предали людей слишком много раз. Когда проводили коррупционные схемы, заставляли людей уезжать, закрывали глаза на происходящее", - сказала она, предупредив о неотвратимой расплате.









В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".





Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.





Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов должна была выбирать комиссия.





В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, чтобы социалисты отозвали свой вотум недоверия.





Но социалисты отвергли предложение премьера и заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.