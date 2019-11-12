Умница да еще и красавица: главой Боливии впервые стала женщина
Член Сената Боливии от оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес временно возглавила Боливию после отставки президента Эво Моралеса.
Второй вице-спикер Сената парламента Боливии заявила, что временно займет должность президента после отставки Эво Моралеса, сославшись на конституцию страны.
Она добавила, что возьмет на себя ответственность только для того, чтобы организовать новые выборы.
После отставки Моралеса его пост должен был занять вице-президент Альваро Гарсия Линера, но он сложил полномочия.
Председатель Сената Адриана Сальватьерра и глава Палаты депутатов Виктор Борда, которые были следующими в списке на назначение, также подали в отставку.
52-летняя Жанин Аньес родилась в городе Тринидад департамента Бени, второго по величине региона страны, расположенного на северо-востоке.
По образованию она юрист, в том числе работала медиадиректором телекомпании Totalvision.
СМИ пишут, что Жанин Аньес — полная противоположность своему сбежавшему в Мексику предшественнику: она женственна, демократична и не боится быть яркой.
"Белорусский партизан"
13:47 12/11/2019
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