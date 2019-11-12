Умница да еще и красавица: главой Боливии впервые стала женщина

Второй вице-спикер Сената парламента Боливии заявила, что временно займет должность президента после отставки Эво Моралеса, сославшись на конституцию страны.





Она добавила, что возьмет на себя ответственность только для того, чтобы организовать новые выборы.





После отставки Моралеса его пост должен был занять вице-президент Альваро Гарсия Линера, но он сложил полномочия.





Председатель Сената Адриана Сальватьерра и глава Палаты депутатов Виктор Борда, которые были следующими в списке на назначение, также подали в отставку.