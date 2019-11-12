Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле признательны Назарбаеву и высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в плане налаживания российского-украинских отношений.





Песков указал, что Путин является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», но необходима взаимность со стороны Киева.





«Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — сказал он.





Представитель Кремля подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.





«В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата», — добавил он.









Ранее Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. При этом он сообщил, что президент Украины уже дал своё согласие.