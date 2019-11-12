Досрочное голосование стартует с "загонов"

Заставляют не только студентов, но, по традиции, и работников крупных госпредприятий: кого - кнутом, кого - пряником.

В телеграм-канале "Беларусь головного мозга" появилась информация о девяти ВУЗах страны, где студентов вынуждают принять участие в выборах и обязательно досрочно.

Активистка Алина Красочко сообщает в Facebook и о Минском государственном медицинском колледже.

Телеграм-канал "Выборы.Беларусь" сообщает о принудиловке на БелАЗе - там за участие в досрочном голосовании работникам предлагают оплачиваемые часы

Также канал подтверждает информацию о принудиловке в БНТУ

Что такое Палата представителей?

Палата представителей – это нижняя палата Парламента Республики Беларусь, в состав которой входит 110 депутатов, избираемых гражданами на четыре года. Это своего рода делегаты от народа для принятия решений по важным вопросам жизни людей.





Чем занимается Палата представителей?

Одна из основных функций Палаты представителей – рассмотрение и принятие законопроектов по самым различным направлениям (о внешней и внутренней политике страны, об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей гражданина, об утверждении республиканского бюджета и принятии отчета о его исполнении, об основах социальной защиты и др.)





Кроме того Палата представителей назначает выборы Президента, дает согласие ему на назначение Премьер-министра, может в том числе выражать вотум недоверия Правительству и выдвигать обвинение против президента в совершении им госизмены или иного тяжкого преступления, а также принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией.





Подробнее в ст. 97 Конституции Республики Беларусь.





Кто может выдвигаться кандидатом?

Кандидатом в депутаты Палаты представителей может стать гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года.





Выдвигаться кандидат может тремя способами: от политической партии или общественного объединения, от трудового коллектива и путем сбора подписей граждан (не менее 1000).





Кто может избирать?

Избирателями могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста.





Однако, в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы, или в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Обязательно ли участвовать в выборах?

Нет! Выборы являются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать (ст. 65 Конституции).





Никто не может принуждаться к участию в выборах.



Кого обычно «принуждают» проголосовать досрочно в обмен на выходной?

Как правило, «принуждают» досрочно голосовать иногородних студентов, которые зарегистрированы по адресу общежития или самого университета, а также военнослужащих срочного призыва.





Принуждение – физическое и/или психологическое воздействие на человека под угрозой чего-либо. За принуждение к каким-либо действиям предусмотрена уголовную ответственность (ст. 185 Уголовного кодекса).





Например, если вам сообщают, что во время сессии будут проблемы со сдачей экзаменов, то это угроза. Соответственно, требование проголосовать досрочно под угрозой несдачи экзамена – это принуждение. А если говорят «проголосуй досрочно и в пятницу можешь ехать домой», это уже не принуждение, а манипуляция.





В любом случае, только сам человек может решать, когда ему принимать участие в выборах – досрочно или в день голосования – и принимать ли вообще.





Может ли начальник указывать, за какого кандидата отдать голос?

Нет. Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается (ст. 68 Конституции)





Конечно, начальство может рекомендовать/агитировать за определенного кандидата, но в кабинке для голосования вы будете одни, и вам решать, за кого голосовать.





Как можно фиксировать нарушения при проведении выборов?

Если вы готовы противостоять «принудительному» голосованию и защищать свои права, то можно:





объяснить тому, кто оказывает давление, что в его действиях есть нарушение закона, за которое предусмотрена уголовная ответственность;





фиксировать нарушение, например, при помощи аудиозаписи или видеосъемки, а затем передать эту информацию в СМИ или правозащитникам, чтобы придать ей огласку;





обратиться к руководству учебного заведения или к вышестоящему начальству с жалобой, если возможно – коллективной, в которой указать на факты угроз или принуждения к досрочному голосованию и попросить обеспечить свободное волеизъявление на выборах;





обратиться с жалобой в ЦИК, в которой также указать факты, конкретных лиц и иную важную информацию, подтверждающую принуждение;





написать жалобу в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела по ст. 191 Уголовного кодекса – «Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать».