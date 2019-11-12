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Ермошина уверена: белорусы придут голосовать

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина напомнила, что сегодня в Беларуси стартовало досрочное голосование за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента.


При этом она не взялась прогнозировать явку, но выразила уверенность, что люди будут активно голосовать.

"В силу того, что мы работаем с одним выходным - суббота тоже рабочий день. Я думаю избиратели воспользуются возможностью проголосовать досрочно и освободить единственный выходной (воскресенье 17 ноября - день голосования - Sputnik)", - пояснила Лидия Ермошина.

После чего добавила, что все же не берется прогнозировать явку, потому что специальных опросов на данную тему не проводилось.

При этом она особо отметила, что в выборах участвует большое количество кандидатов и в Беларуси нет безальтернативных округов.

"Я уверена, что у избирателей есть интерес к выборам и они на них придут", - заявила глава Центризбиркома.

Лидия Ермошина сообщила, что сама будет голосовать в четверг, 14 ноября.

Неприятные факты

"Мне не нравится, что в отношении 13 кандидатов в депутаты отменены решения о регистрации окружными избирательными комиссиями", - отметила она.

После чего отметила, что речь может идти о 12 кандидатах, потому что в отношении одного кандидата - студента, проживающего в Польше - решение принималось Центризбиркомом.

"Мне не очень нравится, что 33 кандидата сняли свои кандидатуры сами добровольно. На данный момент их у нас осталось уже 516", - констатировала Ермошина.
Источник: sputnik.by
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