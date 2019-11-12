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"Миротворец" Назарбаев перехватывает инициативу у Лукашенко: предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому — провести личную встречу в Казахстане.

По мнению Назарбаева, в таких условиях они смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Они апеллируют на запад Украины, предлагают Америке, Европейскому союзу, «нормандской четверке» собраться и так далее. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми», — сказал экс-президент Казахстана на заседании политического форума «Астана клуб» в Нур-Султане.


Зеленский, со слов Назарбаева, согласился «на встречу тет-а-тет», Назарбаев передал это Путину. «Теперь посмотрим», — добавил он.

По оценке бывшего казахстанского лидера, сейчас подходящий момент для урегулирования конфликта.

«Зеленский получил очень большую поддержку народа, он может проявить волю и решить этот вопрос. (...) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований», — сказал он.

В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев. «Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры», — заметил первый президент Казахстана.

В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую «формулу Штайнмайера» — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, напоминает «Интерфакс». 


Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание «формулы Штайнмайера» и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в «нормандском формате» (его дата пока не назначена).

Между тем разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов.
Источник: fergana
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