Неожиданный гость – провластный блогер Алексей Голиков – покинул пресс-конференцию брестских кандидатов от Белорусской социал-демократической партии только после того, как прибыла милиция. Это не первая провокация, которую увидел во время избирательной кампании кандидат Сергей Мазан. В Столинском округе № 16 его преследуют государственные СМИ, а неизвестные высылают сообщения с угрозами убить, передает "Белсат".





«Сразу был звонок с непонятным шуршанием в трубке и вопросами «ты где»? После того, как я сбросил, поступило сообщение в Вайбер. После того, как я заблокировал пользователя, сообщения начали поступать на личный телефон и на YouTube в виде комментариев», – рассказывает Сергей Мазан.









В Новополоцке агитация проходит спокойнее. Член Объединенной гражданской партии Валерий Воложонок здесь надеется привлечь внимание властей к экологическим проблемам города. Правда, в справедливость подсчета голосов кандидат в депутаты давно не верит. С какой целью тогда он участвует в избирательной кампании?





«Если вообще не заниматься политическими мероприятиями, то 25 лет существовал этот режим и еще 20 будет существовать», – поясняет Валерий Воложонок.





Новинкой этой избирательной кампании стал новый способ отсева оппозиционеров. Уже после регистрации их снимают за нарушение избирательного законодательства.





«Забирали регистрацию у всех тех, кто активно себя вел во время агитационной кампании. И это очевидно», – отмечает снят с выборов в Палату представителей Павел Юхневич.









Павла Юхневича сняли за то, что он не подал заявку на месте проведения агитации, хотя Избирательный кодекс таких заявок не требует. Полину Шарендо-Панасюк – за то, что в телевыступлении назвала Александра Лукашенко диктатором. Дмитрия Казакевича – за то, что агитировал, не взяв отпуска на работе.





Регистрации лишили уже 12 представителей оппозиции. Очередной стала кандидат с Заславского округа Ольга Белевцова.





«Комиссия отказала в регистрации мне на основании двух анонимных обращений. Даже если их рассматривать по сути, они не соответствуют действительности. Сведения, которые там находятся, не соответствуют действительности», – возмущается Ольга Белевцова.









Первые бюллетени в красные ящики наши соотечественники вбросят уже завтра. Начинается досрочное голосование – процедура, которая, по сведениям из докладов миссии ОБСЕ, дает властям широкие возможности для фальсификаций.







