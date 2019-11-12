Как написала у себя в Facebook член команды кандидата Ирина Штыркина, на Белевцову в комиссию поступило три жалобы: о якобы несанкционированной встрече кандидата с избирателями в деревне Королев Стан и поселке Лесном и о неверно оформленных агитационных материалах, пишет TUT.BY





До этого, 6 ноября, Белевцовой вынесли предупреждение: в комиссию пришла коллективная жалоба от граждан о том, что ее листовки были размещены «на объекте в виде пятиконечной звезды, расположенном на обочине дороги при въезде в воинскую часть 3310», то есть в неположенном по закону месте.









Напомним, на сегодня в Беларуси насчитывается 522 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Это на 38 человек меньше, чем было зарегистрировано изначально.





Сами сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении 11 человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека.