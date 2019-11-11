Лукашенко в Вене: как его встречали
11 ноября начался официальный визит Александра Лукашенко в Австрию.
Александр Лукашенко в международном венском аэропорту / president.gov.by
В международном аэропорту Швехат его встречали Элизабет Удольф-Штробль, федеральный министр цифровизации и экономической политики, Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алозия Вергетер. В Вене белорусский президент возложил венок к памятнику советским солдатам, погибшим при освобождении города в 1945-м, пишет euroradio.fm
president.gov.by
Переговоры с руководителями Австрии, прежде всего, с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, запланированы на вторник, 12 ноября. В Вене пройдёт австрийско-белорусский бизнес-форум.
21:23 11/11/2019
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