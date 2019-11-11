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Высокое отношение! Из иностранных лидеров среди украинцев самый популярный Лукашенко

Хуже всего украинцы относятся к Путину

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Среди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, хуже всего – к президенту РФ Владимиру Путину, пишет news.liga.net Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

К Лукашенко положительно относятся 66% респондентов, отрицательно - 15%.

При этом к президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%.

Хуже всего украинцы относятся к Путину: 71% – отрицательно, только 15% - положительно.


К Лукашенко и Путину лучше всего относятся на юге и востоке Украины, также их поддерживают представители старшей возрастной группы и представители наименее обеспеченных слоев населения.

В разрезе сторонников различных политических сил президенты Беларуси и России являются явными фаворитами среди симпатиков партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019.
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