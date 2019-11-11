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Чья возьмет? Полиенко тоже обжаловал решение Мингорсуда

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко прокомментировал для сайта palitviazni.info тот факт, что прокуратура решила обжаловать приговор по его делу.


"На днях мне стало известно, что прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховный суд, —  говорит Дмитрий Полиенко. — В апелляционном протесте говорится, что приговор в отношении меня "является незаконным и должен быть изменен в связи с несоотносимости назначенного судом наказания тяжести преступления". Мол, решение вынесли очень мягкое, прокурор вновь требует 6 лет заключения".

Практически в это же время обжаловал решение Минского городского суда и сам бывший политзаключенный.


"Я тоже подал апелляцию в высшую инстанцию, так как не считаю приговор законным, — отмечает Дмитрий Полиенко. — Что касается прокурорской апелляции, то смотрю на эту ситуацию достаточно оптимистично.

Юристы говорят, что для прокуратуры такое обжалование — обычное формальное дело, так как в начале же прокурор просил для меня 6 лет заключения, а суд вынес куда более мягкое решение. Полагаю, если бы хотели мне вынести суровый приговор, то это было бы сделано еще раньше".
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