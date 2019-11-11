



Что стоит за ситуацией в МИУ – рассказал "Белорусскому партизану" член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.





- Периодически с частными вузами в Беларуси случаются странные вещи. По традиции, причиной является не качество образования, а политические мотивы, как это произошло с ЕГУ.





Как это произошло с «Энвилой», где использовались совершенно абсурдные мотивы: якобы студентка института была связана с человеком, обвиненным во взрыве в метро. А она была всего лишь девушкой одного из фигурантов уголовного дела, что стало основанием для закрытия института, хотя даже в правительстве было немало людей, которые понимали абсурдность этого решения.









Что стоит за решением лишить аккредитации пять основных специальностей в Минском инновационном университете – совершенно непрозрачно. Но совершенно очевидно, что причины – не академические, они не лежат в поле контроля качества. Чем провинился ректор Суша – неизвестно, он всегда был аккуратным, лояльным и отзывчивым на все телодвижения власти.





Я хотел бы обратить внимание на аргументацию министра, его лукавство: но ведь не министерство образования лишает аккредитации, а Департамент контроля качества.





А Департамент контроля качество едва ли независимая инстанция, потому что руководителя назначает Совет министров по согласованию с президентом. При этом Карпенко делает вид, что не помнит самого главного: в положении о Департаменте контроля качества прямым текстом записано, что его руководитель подчиняется министру образования.





У нас и ректоры назначаются Советом министров по согласованию с президентом, но разве министр образования не имеет влияния на ректоров? Такое лукавство на самом деле прикрывает все попытки инструментализировать процедуры контроля качества для достижения политических целей. Очевидно, что из этой истории торчат политические уши.





К слову, о контроле качества. Беларусь в рамках Болонского процесса взяла на себя обязательство создать независимое Агентство контроля качества. Обязательство, заложенное в дорожной карте, Беларусь не выполнила: сейчас в стратегическом плане действий создание независимого Агентства контроля качества отнесено на 2022 год.





Министр противоречит собственным обязательствам по созданию независимого агентства.









- Частное образование в стране находится под первоочередным ударом?





- Конечно, частные вузы постепенно иллюминируют. Причем никогда не знаешь, кто станет следующей жертвой. Очень трудно было предположить, что этой жертвой станет Суша – с учетом его «истории лояльности».





А студентам хочу пожелать успеха, хотя трудно представить, во что может вылиться этот успех. Будь студенческая солидарность в Беларуси, то это решение могли бы заблокировать или хотя бы сделать его менее болезненным.





К сожалению, студенческой солидарности в Беларуси не хватает, все эти случаи доказывают, что каждый гибнет в одиночку.