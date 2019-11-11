Трубач ушел сам. Как Боливия устала от президента

Александр Гостев. Президент Боливии Эво Моралес, лидер местного "народного социализма" и приверженец "традиционных индейских ценностей", в первую очередь жевания коки, борец с мировым империализмом и капитализмом, на фоне настоящего народного восстания против него накануне объявил, что после 13 лет правления добровольно уходит в отставку, пишет обозреватель радио Свабода





Массовые антиправительственные манифестации в Боливии начались после 20 октября, когда были оглашены итоги последних президентских выборов. На них Хуан Эво Моралес Айма, избиравшийся президентом уже в четвертый раз, по официальным данным, получил около 47 процентов голосов, а его главный оппонент, журналист и историк, левоцентрист Карлос Меса, чуть более 36 с половиной процентов.





массовые протесты в Боливии





При этом конституция запрещала Моралесу баллотироваться вновь.





Почти как в Беларуси - в 2016 году Моралес провёл референдум с намерением изменить это положение, но большинство боливийцев в реальности тогда высказались против. Но Моралес не обратил на результаты народного волеизъявления никакого внимания, и, опираясь на полностью подконтрольный ему местный ЦИК, заявил, что "за" проголосовали более 60% избирателей.





Когда-то закон, ограничивающий пребывание президента Боливии в должности двумя сроками, был принят по инициативе самого Эво Моралеса – в то время, когда он был ему выгоден в борьбе с бывшими политическими соперниками. Но первый президентский срок Моралесу официально не засчитали из-за юридической казуистики, поэтому в 2014 году, на предыдущих выборах, его формально переизбрали президентом лишь во второй раз.









Хотя "Высший избирательный суд" страны сейчас объявил Моралеса победителем в первом туре, оппозиция не признала этих результатов, заявив о массовых фальсификациях.





Сторонники Карлоса Месы, к которым быстро примкнули все недовольные затянувшимся правлением Моралеса, заполонили улицы боливийских городов и деревень, требуя второго тура. Начались столкновения с полицией, в которых были жертвы и много раненых с обеих сторон.





Моралес сперва ввел в стране режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать правый переворот. Потом он предложил протестующим сесть за стол переговоров, а утром 10 ноября даже согласился распустить избирком и сформировать его заново, аннулировать результаты первого тура и провести новые выборы. Однако все это ему уже не помогло.





9 ноября Карлос Меса в видеопослании заявил, что отказывается от любых переговоров с действующей властью, назвав Моралеса мошенником. Его поддержал и лидер другого оппозиционного движения, "Боливия говорит нет", Оскар Ортис.





В ночь на 10 ноября отряды демонстрантов осадили штаб-квартиры главных государственных СМИ в фактической столице страны Ла-Пасе – журналистам пришлось остановить новостное вещание и начать транслировать лишь музыку и кинофильмы.









В провинциальном городе Оруро толпа подожгла дом сестры президента Эстер Моралес, хотя ее и членов ее семьи там в этот момент не было. После этого к Моралесу направилась делегация представителей армии и полиции, заявивших, что они более не станут выполнять его приказы силой разгонять протестующих, и предложивших президенту уходить в отставку по-хорошему.





В октябре 2019 года достоянием общественности стала информация, что на последних выборах Эво Моралеса поддерживали около десятка опытных политтехнологов из России, отправленных в Боливию госкорпорацией "Росатом", строящей рядом с Ла-Пасом ядерный центр стоимостью в 300 миллионов долларов.





Как выяснило издание "Проект", в Боливии в последние месяцы работала миссия Росатома, деятельность которой курировали из Кремля.





Руководство Росатома, по данным "Проекта", опасалось, что смена власти в Боливии поставит строительство под угрозу. Для работы в Боливии нанимали людей с опытом региональных избирательных кампаний в России.





Отбором кандидатур занимались сотрудники бывшего главы Росатома, первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко. Основной их задачей, по всей видимости, была работа в социальных сетях, в том числе мониторинг сообщений и пропаганда, пишет "Проект".





В Росатоме эту тему изданию комментировать не стали. Однако 8 ноября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появившиеся в СМИ Боливии материалы о российском вмешательстве в выборы "носят абсолютно бездоказательный характер", а их первоисточником стал "один из интернет-ресурсов, зарегистрированный в Прибалтике за счет средств зарубежных спонсоров, который публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности".





Эво Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа аймара, в молодости служил в армии трубачом в полковом оркестре (его многочисленные недруги поэтому закрепили за ним кличку trompetista – "трубач" по-испански. Друзья Моралеса зовут его El Evo).





Он не получил даже среднего образования, никогда не был женат, не имеет признанных детей (хотя у него есть внебрачный ребенок, по данным местных журналистов) и никогда не носит галстука – Моралес говорит, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот "знак высокомерного социального превосходства над окружающими".





На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появлялся в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником.









Эво Моралес долго был президентом одной из самых своеобразных и архаичных стран Латинской Америки. Более 55 процентов населения Боливии – коренные индейцы, и по его инициативе за 13 лет здесь официальный государственной статус получили 37 разных языков (по этому показателю – безусловное первое место в мире).





Хотя не менее 60 процентов боливийцев – консервативные католики (многие жители исповедуют местные культы доколумбовой эпохи или протестанты), Моралес также всегда не любил и Римско-католическую церковь, критиковавшую его за авторитарные методы правления и использование административных рычагов и государственных финансов для продления своего пребывания у власти.





В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая "Обновленная католическая апостольская церковь Многонационального государства Боливия".





В первый раз Эво Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты (в 2002 году), и депутатом парламента, откуда его изгнали, после того как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян-"кокалерос", защищавших свои плантации коки от армейских отрядов.





Эво Моралес, лидер основанной им в 1995 году собственной партии "Движение к социализму" (MAS, по-испански этот акроним означает и слово "больше"), в молодости выращивавший кокаиновые кусты, во время всех трех предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах: поощрении "традиционных индейских промыслов", то есть культивирования и употребления листьев коки и сделанных из них пищевых и косметических продуктов, антиамериканизме и стремлении полностью национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны.





Боливия обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке (после Венесуэлы) и значительными залежами самых разных полезных ископаемых.





Тем не менее она и при Моралесе, несмотря на действительно ранее принимавшиеся им эффективные меры по снижению бедности и неграмотности и продемонстрированные какое-то время высокие показатели экономического роста, осталась одним из беднейших государств Латинской Америки – за чертой бедности живут около 70 процентов боливийцев.









Леворадикальный боливийский президент, теперь уже бывший, непрерывно обвинял во всех бедах страны, континента и всего мира США:





"Человечество стоит перед альтернативой: идти по капиталистическому североамериканскому пути, ведущему к смерти, или существовать в гармонии с природой. Мы должны сделать выбор: погибнет либо капитализм, либо мать-Земля. Развитые страны растаскивают наши природные ресурсы и отравляют наши леса, реки и озера в поисках прибыли".





"Мы хотим гарантировать каждому гражданину Боливии доступ к таким запасам коки, которых ему хватило бы до конца его жизни", – не раз заявлял Эво Моралес.





Во всем мире он, безусловно, стал известен в первую очередь как глава государства, всячески поощрявший и рекламировавший выращивание наркосодержащего растения – кокаиновых кустов.





Несколько лет назад Моралес подписал закон, вдвое увеличивающий площади, на которых разрешалось выращивать коку. Это решение было принято им вопреки протестам многих иностранных лидеров, международных и национальных правоохранительных структур, а также и местной оппозиции, предупреждающих, что увеличение объемов собираемых листьев коки нарушает обязательства Боливии и неизбежно приведет к росту нелегального производства кокаина.





Боливия сегодня находится на третьем месте в мире, после Колумбии и Перу, по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного ООН вторым по степени опасности наркотиком мира, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой во многих странах.





Кока – куст, похожий на терновник, – культивируется на территориях Андской горной цепи более 5 тысяч лет, а по последним данным, жевать листья дикорастущей коки люди, селившиеся в этих краях с тяжелым климатом, начали более 8 тысяч лет назад. Местные жители используют ее и в традиционной медицине, и в религиозных церемониях.









Кокаин, известный сегодня сильный наркотик из класса стимуляторов, ученые научились производить из листьев коки лишь во второй половине XIX века. Когда-то он даже входил в состав оригинального рецепта напитка "Кока-Кола" (который так и получил свое название).





Однако сегодня и кокаин, и листья коки включены в так называемый "Первый список" Единой конвенции ООН о наркотических средствах от 1961 года, подразумевающий самый жесткий международный контроль, и их производство считается нелегальным.