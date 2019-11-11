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Госгазета очерняет кандидата от движения "Матери 328"

Областная газета "Гомельская правда" в статье "О стройках, отпусках, рабочем дне и наркодилерах" раскритиковала избирательную программу кандидатки в депутаты по Гомельскому-Советскому избирательному округу №34.
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И хотя фамилия не называется - очень просто догадаться, что речь идет об активистке движения "Матери 328" Татьяне Каневской

Автора статьи возмущает сам факт того, что в своей предвыборной программе кандидатка пытается обратить внимание общественности на большие сроки, которыми наказывают несовершеннолентних за потребление наркотических веществ.


А буквально вчера, 10 ноября, во время митинга на площадке возле торгового дома «Речицкий», который проводила Татьяна Каневская, какая-то пенсионерка вырвала у Каневской микрофон.

Пожилая женщина, которая проходила мимо, возмутилась словами кандидатки о возможной смене президента: «Вы что - президента хотите менять? Бесстыдники! Хотите, чтобы было, как в Украине?»

Другая пенсионерка сказала, что за наркотики надо наказывать "самым жестоким образом". Ее спутник набросился на одного из журналистов, оскорблял его и угрожал разбить ему камеру.
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Источник: "Правозащитники за свободные выборы"
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