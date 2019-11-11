Госгазета очерняет кандидата от движения "Матери 328"

И хотя фамилия не называется - очень просто догадаться, что речь идет об активистке движения "Матери 328" Татьяне Каневской.





Автора статьи возмущает сам факт того, что в своей предвыборной программе кандидатка пытается обратить внимание общественности на большие сроки, которыми наказывают несовершеннолентних за потребление наркотических веществ.









А буквально вчера, 10 ноября, во время митинга на площадке возле торгового дома «Речицкий», который проводила Татьяна Каневская, какая-то пенсионерка вырвала у Каневской микрофон.





Пожилая женщина, которая проходила мимо, возмутилась словами кандидатки о возможной смене президента: «Вы что - президента хотите менять? Бесстыдники! Хотите, чтобы было, как в Украине?»





Другая пенсионерка сказала, что за наркотики надо наказывать "самым жестоким образом". Ее спутник набросился на одного из журналистов, оскорблял его и угрожал разбить ему камеру.

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