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В Румынии не смогли избрать президента в первом туре

Румыния не смогла выбрать президента в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье. По информации ЦИК страны явка избирателей составила 47,6%.

После обработки всех бюллетеней, по предварительным данным лидирует действующий президент страны Клаус Йоханнис. Он набрал 36,06% голосов. Для избрания президентом ему хватило бы простого большинства, пишет reform.by

Во второй тур выборов вместе с ним выходит Виорика Дансилэ. У нее 23,56% голосов избирателей.

Новое голосование должно состояться в Румынии 24 ноября.
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