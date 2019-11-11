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Брестчан удовлетворит только закрытие аккумуляторного завода

Участники пикета против аккумуляторного завода в Бресте приняли резолюцию о его закрытии.

«Мы хотим требовать окончательного закрытия аккумуляторного завода под Брестом», – заявил во время митинга правозащитник Роман Кисляк, передает "Белсат".

Вскоре резолюцию направят в Совет Министров, Брестский областной, городской и районный исполкомы.

«В каждом районе фактически есть такая горячая точка, которая несет потенциальную угрозу жизни. И Брест – как раз показательный пример, где общество не сломалось и уже долгое время проводит акции протеста. Теперь есть легальная возможность провести пикет, чтобы не подставлять людей под штрафы и наказания. И важно присутствовать здесь и говорить, что мы солидарны, мы поддерживаем», – сказал «Белсату» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Завод «АйПауэр» построили рядом с городом в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители и экологи полагают, что производство свинцово-кислотных аккумуляторов вредно для людей и окрестностей. Каждое воскресенье с февраля 2018-го года в Бресте проводили молчаливые акции протеста против предприятия.
Источник: Юлия Лобанова/ИР, «Белсат»
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