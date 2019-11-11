Владимир Андрейченко уже три срока отработал председателем Палаты представителей, и может занять этот пост в четвертый раз. Несмотря на возраст (в этом году ему исполнилось 70 лет), чиновник идет в депутаты по Докшицкому избирательному округу №22. Учитывая его стаж во власти, можно предположить, что Андрейченко не только объявят победителем выборов, но и вновь дадут ему должность в руководстве нижней палаты парламента.





UDF.BY называет причины, почему для Александра Лукашенко этот чиновник является чуть ли не незаменимым – на примерах последних трех лет его работы.





Не допускает в парламенте «зрелищ»

Возможно, чиновник из Витебской области приглянулся Лукашенко, когда они оба работали депутатами в Верховном Совете в начале 90-х.





Недавно руководитель страны на встрече с Андрейченко вспомнил:





«Мы с тобой помним, что творилось в первом независимом парламенте, что было во втором, в годы суверенной Беларуси. Это все вбрасывалось в сферу жизни людей. Это не только нервировало наших людей, но и было кому-то плохим примером».









Сам Андрейченко недавно также высказался на эту тему:





«За зрелищами нужно ходить не в Овальный, а другие залы. За эмоциями – пожалуйста, в цирк. А в парламенте рассматривают серьезные вопросы».









После прошлых парламентских выборов был риск: не устроят ли в Палате представителей «зрелища» депутаты Анна Канопацкая и Елена Анисим? Но Андрейченко смог с ними справится.





Например, однажды он просто не разрешил Анисим и Канопацкой поехать в Польшу для участия в дискуссии по Беларуси в сейме. Выезд за границу депутаты должны согласовывать с председателем – а он, конечно, им отказал.





Когда в прошлом году Лукашенко после послания народу и парламенту подошел пообщаться с Канопацкой, Андрейченко призвал его не волноваться: он сам инструктирует оппозиционного депутата перед поездками.





Гарантирует покорное одобрение законопроектов





При Андрейченко Палата представителей окончательно превратилась в место, где нет места для дискуссий. Депутаты сами почти не разрабатывают законопроекты, а послушно голосуют за документы, спущенные из других органов, прежде всего Администрации президента.





Один из последних примеров – спорный и во много абсурдный «Закон об отсрочках». Согласно ему, значительно уменьшилось количество видов отсрочек от призыва на военную службу.





Альтернативное мнение Андрейченко игнорирует. Когда весной текущего года родственники осужденных по «антинаркотической» статье 328 УК пришли к Дому правительства, чтобы встретится с председателем Палаты представителей, то не смогли пройти дальше холла.









Говорит только то, чего от него хочет услышать Лукашенко





Андрейченко хоть и руководит нижней палатой парламента, но и сам старается быть незаметным, держась в тени. Выступает он очень редко, а если это делает, то трудно отделаться от ощущения, что в тот момент, когда этого ждет Лукашенко.





Например, теперь белорусский парламент никак не пытается поучаствовать в принятии судьбоносных для Беларуси решений по дальнейшей интеграции с Россией. Но когда возникли серьезные проблемы с поставками отечественных продуктов в РФ, Андрейченко не раз выступал по этому поводу при встречах с российскими коллегами.





Трудно представить, что такая избирательность является его инициативой.





Ну и довольно забавной получилась ситуация, когда на самом верху приняли решение, что нынешний состав Палаты представителей сложит свои полномочия всего после трех (!) лет работы, а Андрейченко на словах этому никак – хотя бы для вида – не воспротивился.