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Президент Боливии объявил об отставке из-за протестов и пытался бежать из страны

Перед заявлением об отставке самолёт президента Боливии Эво Моралеса запрашивал план полета по территории Аргентины.

Лукашенко и Моралес во время похорон президента Венесуэлы Уго Чавеса, архивное фото

Как сообщает издание Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, борт Эво Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто. Это подтверждают кадры, показанные боливийским телеканалом Unitel. При этом боливийское Радио PioDoce сообщает, что запрос на пролет через Аргентину был отклонен. 

По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в Боливии. Где сейчас находится Эво Моралес, по прежнему неясно. Незадолго до этого Главнокомандующий вооруженными силами Боливии призвал Моралеса отказаться от президентского мандата, чтобы восстановить мир в стране.


Моралес переизбрался на четвертый срок с минимальным преимуществом, но оппозиция и международные наблюдатели эти выборы не признали. 

В стране не прекращаются массовые протесты. На их фоне Моралес объявил о перевыборах, но категорически отказался уходить в отставку.
Источник: echo.msk.ru
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