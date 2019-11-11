Лукашенко и Моралес во время похорон президента Венесуэлы Уго Чавеса, архивное фото





Как сообщает издание Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, борт Эво Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто. Это подтверждают кадры, показанные боливийским телеканалом Unitel. При этом боливийское Радио PioDoce сообщает, что запрос на пролет через Аргентину был отклонен.





По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в Боливии. Где сейчас находится Эво Моралес, по прежнему неясно. Незадолго до этого Главнокомандующий вооруженными силами Боливии призвал Моралеса отказаться от президентского мандата, чтобы восстановить мир в стране.









Моралес переизбрался на четвертый срок с минимальным преимуществом, но оппозиция и международные наблюдатели эти выборы не признали.





В стране не прекращаются массовые протесты. На их фоне Моралес объявил о перевыборах, но категорически отказался уходить в отставку.