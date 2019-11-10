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Олег Сенцов рассказал, как можно победить Путина

Украинский режиссер выступил на Форуме свободной России в Вильнюсе.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный в РФ Олег Сенцов поприветствовал участников Форума свободной России в Вильнюсе и сказал, что он готов к взаимодействиям с российской оппозицией, сообщает «Голос Америки».

«У нас общий враг – Путин. Победить его можно только изнутри самой России. И кто готов взаимодействовать с нами, и кто считает, что Крым - это Украина, тот наш союзник. Комбайн смерти (силовики) – проходится по всем, не разбирая, украинец или россиянин. За нашу и вашу свободу!», - сказал Олег Сенцов.


Рассказывая о событиях февраля и марта 2014 года, когда в результате победы Майдана Виктор Янукович бежал в Россию, но в ответ Россия аннексировала Крым, Сенцов подчеркнул: «Я пацифист, я против насилия в мирное время. Но нужно бывают моменты, когда нужно проявить силу, взять судьбу в свои руки».
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