Олег Сенцов / facebook.com/forumfreerussia





"Терпения вам, братцы", — написал Сенцрв, который еще два месяца назад сам находился в тюрьме.





Открытки, подписанные Олегом Сенцовым получат Святослав Баранович, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный, Илья Воловик и Вадим Бойко, передает "Еврорадио"





Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму российскими правоохранителями по подозрению в терроризме в 2014 году. Его обвинили в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был освобожден 7 сентября 2019 года.