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"Терпения вам, братцы" — Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным

Во время "Форума свободной России", который проходит в эти дни в Вильнюсе, украинский режиссер Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным.

Олег Сенцов / facebook.com/forumfreerussia

"Терпения вам, братцы", — написал Сенцрв, который еще два месяца назад сам находился в тюрьме.

Открытки, подписанные Олегом Сенцовым получат Святослав Баранович, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный, Илья Воловик и Вадим Бойко, передает "Еврорадио".

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму российскими правоохранителями по подозрению в терроризме в 2014 году. Его обвинили в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был освобожден 7 сентября 2019 года.
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