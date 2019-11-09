Башар Асад. Фото EPA





По мнению Асада, отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов. "Это лицемерие: бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и в это же время напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки тысяч террористов", - подчеркнул он.





Сирийский лидер также отметил, что среди беженцев, которых турецкая сторона приняла на свою территорию, есть экстремисты, но в основном это сирийцы, бежавшие в Турцию от террористов, и выходцы из других стран, пишет belta.by



