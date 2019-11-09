Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму картину с лошадьми. А 8 ноября Лукашенко встретился одной из самых скрытных и загадочных персон в руководстве ОАЭ – советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайямом, 1 ноября Лукашенко вылетел в ОАЭ, чтобы “помыть ноги в заливе”, но только 5 ноября объявился на публике. Беларуский правитель подарил премьер-министру и министру обороны ОАЭ, главе эмирата Дубайкартину с лошадьми. А 8 ноября Лукашенко встретился одной из самых скрытных и загадочных персон в руководстве ОАЭ – советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом пишет Беларуская праўда.





Это седьмой по счету визит Лукашенко в ОАЭ, однако двусторонние отношения держатся в полном секрете. Почему?





Причины Беларускай праўдзе объяснял специалист по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин.





– В состав ОАЭ входит семь эмиратов, ведущая роль принадлежит Абу-Даби (Дубай тоже не на последних ролях). В 2010 году в Дубае принята программа ” Дубай: видение 2021”. По этому плану нынешний шейх Дубая Мухаммад ибн Рашид Аль Мактум (он сам конезаводчик, именно ему Лукашенко подарил картину с лошадьми) планирует сделать Дубай одним из ведущих городов мира.





Президент ОАЭ Халифа бин Саид Аль Нахайям от политики уже отошел после серьезных проблем со здоровьем в 2014 году, всем заправляют его братья. Мухаммад бин Саид Аль Нахайям – родной брат Халифа, стоит первым в списке наследников Халифа и скорее всего будет следующим президентом. В международной политике он стремится придерживаться дружеских отношений с крупными странами и старается избегать вовлечения в крупные конфликты.





ОАЭ поддерживает давние стратегические отношения с США, с Британией, очень хорошие отношения с Францией, с европейскими и исламскими государствами. На Ближнем Востоке и районе Персидского залива ОАЭ имеет две главные проблемы: Иран и Йемен. Здесь ОАЭ общаются с Мухаммедом бин Салманом бин Абдаллой Азизом Аль Саудом – наследным принцем Саудовской Аравии (того, которого подозревают в причастности к убийству турецкого журналиста) прежде всего по вопросам обороны и безопасности.









Для Мохаммеда бин Саида Аль Нахаяма сфера безопасности и вооружений является не ключевой. Но ОАЭ имеет программы диверсификации экономики (предусматривает развитие не только нефтяной отрасли, но и IT-технологий, сельского хозяйства, образования) – во всех названных сферах Беларусь может официально сотрудничать с ОАЭ. Но сфера безопасности, разведки и вооружений находится в самом центре интересов руководства ОАЭ: Мохаммед бин Саид руководит компанией, занимающейся производством оружия. Прежде всего речь идет о боевых транспортных средствах (ОАЭ сотрудничают, например, с чешской “Татрой”, с американскими компаниями, и сами производят боевые машины “Энигма”, которые используются, например, в Ливии).





На встрече с Лукашенко присутствовал также Тахнун бин Саид из правящего дома Абу-Даби; в официальной очереди на президентство он четвертый, а реально – третий. Это очень таинственная персона, сейчас он-советник по вопросам безопасности (у него тоже черный пояс по джиу-джитсу, то есть человек особого состава характера). Как раз Тахнун бин Саид поддерживает тесные отношения с бин Салманом, принцем Саудовской Аравии, они сблизились по вопросам Йемена, где у саудитов и ОАЭ общий враг – хуситы, за которыми стоит Иран. Как считается, Тахнуну принадлежит главная роль в решении совместных саудовско-эмиратских проблем в Йемене. Но последняя его миссия касается снижения напряжения в отношениях с Ираном. В середине октября Тахнун ездил в Тегеран, где, вероятно, занимался решением проблемы с атаками на танкеры в Персидском заливе. Некоторые зовут его ”главным шпионом ОАЭ”, кроме того, Тахнун также связан с военным бизнесом.





Возвращаясь к вопросу, почему отношения между ОАЭ и Беларусью носят закрытый характер, то не потому ли, что участники со стороны Эмиратов не хотят светиться? Скорее, причина в сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Теоретически, ведь официально речь идет о сельском хозяйстве, банковской системе. Кстати, банковская система также одна из сфера присутствия Тахнуна бин Саида: он в свое время руководил одним из крупнейших банков ОАЭ. Могут быть разные объяснения закрытости, включая банковскую сферу. А может, все сказанное – лишь прикрытие для сотрудничества в сфере безопасности, для программ в области вооружений? Не скажу, что Беларусь является существенным звеном в международной политике, но страна охотно идет на контакт, в том числе и финансовый. У Беларуси и Эмиратов очень родственные системы управления: Эмираты – абсолютные монархии, ведь деление ветвей властей чисто формальное, так и у нас – все решения принимает политическая верхушка. Родственные связи (и Виктор Лукашенко с большой радостью и охотой ездит в ОАЭ) создают благоприятную и комфортную почву для обеих сторон, для ведения переговоров и заключения двусторонних соглашений.





Кстати, земля под Логойском, переданная ОАЭ, также может способствовать доверительным отношениям.









Эмираты любят брать землю в других странах, например, нынешний президент приобрел себе довольно большие площади на Сейшельских островах для постройки своего дворца. Беларусь-одна из ряда стран, которые дали землю шейхам. Все способствует двусторонним отношениям, а вот по каким направлениям ведется сотрудничество – здесь очень мало информации. А на основании известной информации мы можем высказать следующие предположения: может, банковская сфера, может, Образование и сельское хозяйство, может, безопасность и вооружения. По последнему существуют известные сделки, например, по поставкам беспилотников. Но скорее всего присутствуют все аспекты сотрудничества. А сокровенность-результат сотрудничества в сфере безопасности.





– Это уже седьмой визит Лукашенко в ОАЭ, и ни разу его не принял президент. Из-за состояния здоровья?





– Скорее, и из-за состояния здоровья, и вообще из-за отношения к политике. Там сейчас политику решают другие люди. В первую очередь-Мухаммад бин Саид.





– Однако получает ли Беларусь значительные дивиденды от тайного сотрудничества с ОАЭ?





– Беларусь получит дивиденды, если проведем реформы. Без реальной либерализации бизнеса все внешние отношения придется делать скрытыми, чтобы народ ничего не знал. Если сравнить белорусский закон об инвестициях и закон об иностранных инвестициях, принятый в ОАЭ год назад, станет очевидным, что наши арабские партнеры действительно заинтересованы в привлечении инвесторов, в то время как у нас с этим – очевидные проблемы. Одна из сфер, куда ОАЭ стремится привлечь инвесторов – это образование. А при нашем отношении к образованию у нас скоро и ИТ-специалистов не останется, не то что профессионалов в других сферах.





Кстати, здравоохранение в ОАЭ – тоже на высоте. Так что” помыть ноги в заливе ” – это еще полезно для здоровья. И с этой точки зрения многочисленные визиты главы Беларуси в ОАЭ не вызывают удивления.







