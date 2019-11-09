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Лукашенко летит в Австрию, что он там будет обсуждать?

Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Австрию 11 и 12 ноября. Это первый его визит в Евросоюз с 2016 года, когда он побывал в Италии и Ватикане. Что будут обсуждать главы Австрии и Беларуси?

Лукашенко летит в Австрию, что он там будет обсуждать?
Федеральный президент Александр Ван дер Беллен и Александр Лукашенко / president.gov.by
Темами обсуждения станут политика памяти, в том числе сохранение места памяти Малый Тростенец. В 2018 году Федеральный президент Александр Ван дер Беллен, вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером посетили открытие второго этапа строительства мемориального комплекса Малый Тростенец и заклали камни для австрийского памятника в Беларуси. Тогда же в ходе визита Федеральный президент пригласил Александра Лукашенко, сообщает австрийская сторона.

Кроме этого в очередной раз планируется критический диалог по проблемам соблюдения прав человека в Беларуси. После освобождения всех политических заключенных в Беларуси большинство санкций ЕС были отменены в 2016 году, но смертная казнь все еще существует. Австрия и Евросоюз призывают к отмене смертной казни.

Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посещают мемориальный комплекс "Тростенец" / president.gov.by, июнь 2018

Запланирована встреча с президентом Национального совета Вольфгангом Соботка. Также запланировано участие Александра Лукашенко в Экономическом форуме в Федеральной экономической палате Австрии. 

А вот на официальном сайте руководителя Беларуси акцент будущих встреч сделан на торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество:


“В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды. Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направления”, — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с Председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем, который до мая 2019 года был на посту федерального канцлера.
euroradio.fm
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