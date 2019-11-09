Командир базы США около Беларуси: Это миссия отпугивания

Представители одиннадцати стран Альянса, разделенные на так называемых красных и синих, будут две недели в 15 километрах от Беларуси учиться нападать и защищаться на полигоне в Пабраде.





Говорит командир батальона 1-й дивизии кавалерии армии США в Литве подполковник Стивен Джонсон:









«Мы здесь, чтобы сотрудничать с литовцами. Это миссия отпугивания и часть операции «Атлантическая решимость». Ее цель – наладить готовность между нами, проверить способности литовской армии и ее партнеров».

Название учений – «Железный волк» – полностью совпадает с названием моторизованной пехотной бригады, которая базируется под Руклой и составляет костяк литовских участников маневров.





Комментирует Александр Алесин, военный обозреватель, Минск:





«Железный волк» – это, можно сказать, бригада спецназа, если говорить по-нашему. Они чрезвычайно хорошо подготовлены, натренированы на индивидуальную работу. Ведут диверсионно-разведывательную деятельность. И что они там отрабатывают, они до конца не скажут».





Главный партнер литовских военных в учениях – многонациональный батальон NATO в Литве. В то же время у наших северных соседей перед маневрами дислоцировался второй иностранный батальон NATO – американский. Официальная версия учений – улучшение взаимодействия между силами членов Альянса. Простыми словами – дать солдатам из одной части мира привыкнуть к необычной для них погоде и пейзажей, акценту английского языка.





Говорит Мэттью Нубель, сержант 1-й дивизии кавалерии армии США:





«С местными я разговаривал один или два раза. Коммуникация немного сложная, но нам помогает язык жестов».





Логика учений – отработать до автоматизма военную логистику, научиться быстро перебрасывать солдат туда, где они нужны в ту или иную минуту.





Комментирует Александрас Матонис, военный обозреватель, Литовское телевидение LRT:





«Ротационные силы США, которые присутствовали здесь в составе одной роты, перебрасывались в течение двух часов из Италии, где дислоцирована 173-я бригада ВДВ. Они садились в самолет, перелетали несколько стран и садились здесь парашютным образом».





Литовские эксперты говорят, что подобную систему сейчас активно применяет в своих учениях Россия.





Продолжает Александрас Матонис:





«Постоянно проводится переброска войск на очень дальние расстояния, в большом составе. Постоянно проводится проверка на боеготовность. Военнослужащие из сибирских округов самолетами и поездами перебрасываются в европейскую часть [страны]. И наоборот».





И хотя «железные волки» проводят одноименные учения два раза в год, тот факт, что в этом году они тренируются почти у самой белорусской границы с таким количеством солдат из такого количества стран, вызывает у руководства Беларуси беспокойство.









Вдоль белорусско-литовской границы уже активно работает белорусская разведка, соседние с Литвой воинские части переведены в состояние боевой готовности, а военное командование скорее всего готовит учения в ответ налета.

Александр Алесин:





«Они могут носить не название «Запад», но где-то на ближайших полигонах – учения сил специальных операций, стрельбы ракетно-артиллерийских частей и так далее».





Во время записи репортажа натовские военные устроили интеграционную встречу для жителей города Аникшчаи на севере Литвы. Местные жители могли как поговорить с солдатами, так и прикоснуться к оружию.





Жители города Аникшчаи комментируют международные учения в Литве:





«Мы рады. Столько лет мы были оккупированы – и вот теперь мы в таком союзе, который, наверное, будет гарантировать нам мирную жизнь».





«Я мало знаю о вероятности российской агрессии, но если это случится – мы защищены NATO».





«Это очень хорошее дело! Каждый житель должен знать, как он будет защищен, и как нам защищаться от этого, скажем, врага, который может появиться. Как говорил Горбачев, опасность грозит – и это чувствуется. Чувствуется, что может возникнуть мировая катастрофа. Дай Бог, чтобы этого не было».





Натовские стратеги прогнозируют, что если катастрофа (с их точки зрения – агрессия России) и случится, то это произойдет на границе Польши и Литвы, на узкой полоске суши, которая лежит между Беларусью и Калининградской областью. Именно в Калининграде Россия стремительно наращивает теперь свое военное присутствие.

Александр Алесин:





«Мы отмечаем резкое увеличение количества российского контингента в Калининградской области. Туда перебрасываются ракетные части, вооруженные бригадами «Искандер». Туда перебрасываются С-400, танковые подразделения. Увеличивается группировка флота. Мы видим, что Калининградская область насыщается войсками».









Соседи это видят и все чаще приглашают к себе союзников из NATO. В ответ на это Россия посылает в район Балтики еще больше оружия и армии. Ситуация напоминает снежный ком, достичь критического размера которому не даст отсутствие денег.





Подытоживает Александрас Матонис:





«Даже организация отдельного городка для батальона из 500 человек – это немаленькое предприятие. Чтобы присутствовали еще несколько тысяч американских военных – это очень дорого».





Базу в Пабраде для американцев литовцы построили и содержат из собственного кармана, и чтобы строить новую, политикам придется убедить своих граждан.





Генералов в военную гонку втянули политики, а вытащат – экономисты.







