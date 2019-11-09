— Необходимо строить собственную страну, развивать экономику и возвращать свои земли тогда, когда будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать, — отмечается в заявлении.





Партия объяснила необходимость выхода из соглашений неспособностью России к конструктивному диалогу, пишет life.ru









Ранее Вакарчук посоветовал Зеленскому проявить решимость и начать действовать, а депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Сергей Власенко заявил, что главная ошибка Зеленского в том, что он поддерживает тезис о "безальтернативности минских соглашений".



