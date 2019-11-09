Финиш избирательной кампании: сюрпризы «русского мира»

Он намерен продвигать интересы молодого поколения, поскольку средний возраст депутатов Палаты представителей составляет 53 года.





Михаил Воронцов, выдвиженец по 85-му Центральному округу Могилева:





«Не знаем, к чему эти выборы приведут, и работают ли вообще выборы у нас, но мы вынуждены пойти по этому пути, чтобы донести проблемы и их решение».





«Молодежный блок» предлагает конкретные поправки в ряд законодательных актов. Они касаются призывов в армию, принудительного распределения и декриминализации статей за потребление наркотиков в малых дозах. С последней формулировкой не согласились участницы Движения матери 328, которые первоначально хотели поддержать пикет.









В Витебске же агитационный пикет с белорусским и российским флагами провела кандидат в депутаты Эльвира Мирсалимова.









Ее знают как организатора витебского шествия «Бессмертный полк», поклонницу концепции так называемого «русского мира» и интеграции с Россией.





Эльвира Мирсалимова, выдвиженка по 19-му Витебскому железнодорожному округу:





«Мы экономически завязаны на России, и, конечно, мы завязаны исторически, культурно, это наша родная страна, это наш главный союзник. Западу мы не нужны. Россия – это всегда будут наши родные люди, наша родная страна».





Еще до акции блогера NEXTA успел провести свой пикет кандидат от кампании «Говори правду» Евгений Караулов.









Несмотря на визуальную активность во время нынешней избирательной кампании, далеко не все кандидаты серьезно претендуют на кресло в парламенте, возмущается председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.





Кроме уровня подготовленности кандидатов к выборам трудно не упомянуть традиционные белорусские электоральные проблемы. Специалисты компании «Правозащитники за свободные выборы» фиксируют, что оппозиционным кандидатам отказывали в публикации предвыборных программ, трансляции выступлений, а также лишали кандидатов регистрации.







