



52% голосов, отданных в 2016 году за выход из Европейского Союза, сжали оковы, связывающие Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию в Соединенном Королевстве: Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться, а Англия и Уэльс проголосовали за выход.





Пока Великобритания движется к крайнему сроку Brexit 31 января, растут требования о проведении второго референдума о независимости в Шотландии и о голосовании за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия.





Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.



