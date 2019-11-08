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Интеграция с прицелом на политическую. «Коммерсант» о том, как идет согласование дорожных карт с Минском

Россия и Беларусь согласовали больше половины «дорожных карт», предусмотренных программой экономической интеграции двух стран, и 20-летие подписания договора о создании Союзного государства могут отметить в Москве 8 декабря саммитом, на котором президенты утвердят весь пакет «дорожных карт». После этого, как пишет «Коммерсант» встанет вопрос об углублении политической интеграции.

Интеграция с прицелом на политическую. «Коммерсант» о том, как идет согласование дорожных карт с Минском
По данным источников издания, «знакомых с ситуацией в межправительственных переговорах», правительства согласовали 16 «дорожных карт» по углублению экономической интеграции. Всего к «Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства» прилагается 31 «дорожная карта», пишет TUT.BY

По большинству остающихся направлений работу планируется завершить к 19 ноября, когда в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства.

«Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства. Каждое направление закреплено за профильными министерствами и ведомствами.

Отраслевые карты, как недавно заявил премьер Беларуси Сергей Румас, должны быть представлены президентам к 1 декабря.

На 19 ноября, по словам источника издания, отложены нерешенные вопросы для обсуждения на премьерском уровне: в частности, сельское хозяйство и энергетика.


Еще один проблемный вопрос — налоговое законодательство. Программа углубленной интеграции предусматривает, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве будет единый налоговый кодекс. Но это не устраивает Минск. Министр финансов Беларуси, в частности, заявлял, что «вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решен давным-давно». «Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере в одностороннем порядке», — уверен министр.

При этом, отмечает «Коммерсант», Москва увязывает компенсацию белорусской стороне потерь от налогового маневра именно с унификацией налогового законодательства.

Источник издания уверяет, что о политической интеграции в рамках объединения можно будет говорить после того, как заработает все, что записано в экономических «дорожных картах». Замысел, отметил источник, состоит в том, чтобы потом двигаться в политическую сторону.
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