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Трамп допустил посещение парада 9 мая в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в параде по случаю 75-летия «Великой Победы» в Москве.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 ноября, передает Reuters.

В 2019 году президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планировали обменяться визитами, но этому помешал захват Россией украинских моряков в Керченском проливе.

9 мая 2020 года Россия будет отмечать 75-летие по случаю «Великой Победы» во Второй мировой войне.

Праздничный парад проходит на Красной площади в Москве. На юбилейные парады в честь 9 мая принято приглашать лидеров иностранных государств.


В 2015 году лидеры многих государств Запада проигнорировали парад в Москве, приуроченный к 70-ю победы, в связи с российской агрессией в Украине.

Посетить парад 9 мая 2020 года уже согласился президент Франции Эммануэль Макрон.


Кремль также обещал направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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