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Госсекретарь США Помпео: Россия во главе с экс-офицером КГБ убивает политических оппонентов

Госсекретарь отметил, что мнение о якобы сокращениях Соединенными Штатами поддержки своих союзников является ошибочным.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил об угрозе демократии со стороны Китая и России. Об этом он рассказал, выступая накануне 30-й годовщины падения Берлинской стены, передает Радио Свобода.

Помпео утверждает, что свободные страны Запада ответственны за предотвращение угрозы от правительств вроде Китая и России. Кроме этого, госсекретарь отметил, что мнение о якобы сокращениях Соединенными Штатами поддержки своих союзников является ошибочным. 


«Сегодня Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, который когда-то работал в Дрездене, врывается на территории соседей и убивает политических оппонентов. В Китае Китайская коммунистическая партия формирует новый взгляд на авторитаризм», – сказал Помпео. 

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