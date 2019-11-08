Кандидат в депутаты провела пикет с российскими флагами

Эльвира Мирсалимова представляет организацию «Гражданское согласие», кроме того является представительницей Республиканской партии труда и справедливости и регулярно выступает на пророссийских пропагандистских сайтах, передает Белсат









Ранее Мирсалимова высказывалась, что белорусы – это русские. Претендентка на депутатский мандат назвала Сталина великим деятелям истории и предложила поставить ему памятник в Беларуси. По мнению Мирсалимовой, это «намного большая фигура, чем вся эта польско-литовская шляхта, которую нас сегодня обязывают принимать как якобы белорусских деятелей».





Правозащитник Влад Лабкович отмечает, что нарушения в ее действиях с юридической точки зрения нет.





«Дело в том, что это сложный вопрос. Символика соседнего государства у нас не является правонарушением. Другое дело, что за использование бело-красно-белых флагов выносятся предупреждения или привлекаются к ответственности. Но белорусское законодательство не запрещает использование российской символики», – отмечает Влад Лабкович.