В конце октября в интервью казахским СМИ Лукашенко заявил, что Беларусь и Казахстан всегда были «под чьей-то плеткой», и их всегда пытались вовлечь в «чужие войны».





Медведев резко отреагировал на позицию белорусской стороны, назвав слова белорусского президента странными и неприемлемыми.





Вечером 4 ноября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ответила на критику со стороны Дмитрия Медведева. По словам белорусской стороны, Россия вырвала выражение «не наши войны» из контекста и исказила его смысл.





На самом деле Лукашенко имел в виду, что все три войны были навязаны Беларуси и России. Отечественная война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны не были войнами России и Беларуси.





Читатели китайского портала «Соху» активно обсуждают данную новость.





Китайские читатели:





Phoebe: Вопрос заключается в следующем: сможем ли мы получить обратно наши земли, если Россия распадется?





Младшая сестра N1u: Россия — от природы захватчик, нахалка с ядерным оружием.





Ваньвань не ест рыбу: Россия все еще мечтает стать могущественной империей. Самоубийственная несправедливость.





Я — задний князь: Беларусь и Казахстан были раньше колониями Российской Империи и Советского Союза, поэтому президент Белоруссии все правильно сказал.





Юй Шань_Старик влюбился и не умер: Беларусь оказалась в весьма затруднительном положении. Для сближения с Россией она должна вести себя в соответствии с российской имперской политикой, а для этого придется пойти на жертвы. Сблизиться с Западом ей мешают различия в системе ценностей и устройстве. Одним словом, Беларусь оказалась в непростой ситуации.





Depression: Беларусь не может рассуждать о своем желании или нежелании участвовать в войне. Когда она случается, от нее не скрыться. Понадеявшись на крупную державу можно и проиграть. Можно подумать, что Россия никогда не терпела поражения. Не опираясь на крупную державу можно прекратить свое существование. Маленькая вероятность сохранить нейтралитет, участие в войне неизбежно. Говорят, что белорусы очень спокойные. От войны не убежать, если ты не в Африке.





Великий старец: Беларусь находится в затруднительном положении, с четырех сторон окружена Россией, которая рано или поздно, ее проглотит.





-Ryutako: Разве раньше Беларусь не хотела стать частью России? Как любовь в одно мгновение переросла в ненависть?





Raechin_NPC: Белорусы понимают, как Россия обошлась с Украиной и Грузией.





Bie Боярышник MinHo: Беларусь осмеливается говорить про историю. Мы потеряли побольше, и то не рассуждаем…





Сун Юйсинь Hitomi: Самое страшное, если США, используя абсолютно любой подлог, захотят перевернуть все с ног на голову. Поэтому первым делом надо отойти от России на определенное расстояние с целью сохранения собственной власти, в то же время не давая США возможности воспротивиться этому. Ведь он единственный президент, оставшийся со времен развала СССР. Даже президент Казахстана уже оставил свой пост. Такие расчетливые люди, как он, конечно, знают, что защитить себя не удастся.





UmbrellaMiao: Если от страны отдаляются все ее друзья, а она продолжает говорить, что они неправы, значит что-то с ней не так. Никто не хочет с ней дружить, а она идет на самообман и называет себя жертвой.





Трехводный южный берег: Беларуси следует сохранять баланс между Европой и Россией, иначе она повторит судьбу Украины.