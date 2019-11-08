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С корабля на бал: Лукашенко "окунул ноги в заливе" и летит в Австрию

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию, сообщает его пресс-служба.

"Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. 

В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.

В Вене Лукашенко проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.


Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.

Напомним, долгое время поездки Лукашенко в Европу были невозможны из-за санкций против него и ряда белорусских чиновников. 

После снятия санкций в 2016 году президент Белоруссии совершил визит в Италию и Ватикан. Затем Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

Последнюю неделю Лукашенко находился в ОАЭ. Официально - с визитом, неофициально - лечился и отдыхал.
"Белорусский партизан"
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