"Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом", - говорится в сообщении.





Сообщается, что лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне.





В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.





В Вене Лукашенко проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.





Кроме того, Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.









Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.





Напомним, долгое время поездки Лукашенко в Европу были невозможны из-за санкций против него и ряда белорусских чиновников.





После снятия санкций в 2016 году президент Белоруссии совершил визит в Италию и Ватикан. Затем Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.





Последнюю неделю Лукашенко находился в ОАЭ. Официально - с визитом, неофициально - лечился и отдыхал.