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Пошла вторая неделя: Лукашенко "отпраздновал" 7 ноября в компании с шейхами

Лукашенко встретился 7 ноября с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Общаясь с ним, Лукашенко попытался оправдаться перед теми, кому «не во всем понятен его визит».


– Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития искусственного интеллекта в ОАЭ заслуживает особого уважения.

– Потому что эта сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, скрывает результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим, – сказал Александр Лукашенко.


На встрече также были обсуждены итоги встречи Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, которая состоялась 6 ноября. 

В завершение Лукашенко подарил шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию cлуцкого пояса.

Напомним, Лукашенко улетел в Эмираты 31 октября, весьма оригинально сообщив об этом накануне - дескать, у президента нет отпуска, так хоть бы между делом "обмакнуть ноги в залив".
"Белорусский партизан"
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