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Неприкасаемых нет: Трампа оштрафовали на $2 млн из-за его благотворительного фонда

Суд в Нью-Йорке в четверг обязал президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов целому ряду благотворительных организаций в качестве штрафа за злоупотребления в работе его собственного благотворительного фонда, средства которого были использованы Трампом в личных политических и бизнес-интересах.

Судья Сэлиэнн Скарпулла вынесла решение о штрафе в связи с иском, который был подан против Трампа генеральной прокуратурой Нью-Йорка по делу о злоупотреблениях в Trump Foundation.

Судья постановила, что Трамп незаконно задействовал сотрудников своей предвыборной кампании для работы в фонде при проведении мероприятия по сбору средств для ветеранов при подготовке к предвыборной партийной конференции (кокусу) в Айове в 2016 году. Мероприятие, на самом деле, было организовано в целях «продвижения политической кампании господина Трампа», говорится в решении суда.

В прошлом месяце юристы Трампа и генеральная прокуратура Нью-Йорка заключили соглашение о роспуске фонда и перераспределении около 1,7 млн долларов, остававшихся на счетах фонда, другим некоммерческим организациям.

В рамках этого соглашения, опубликованного в четверг, Трамп признал, что он лично принял решение о злоупотреблении средствами фонда. Президент и офис генпрокурора Нью-Йорка договорились о том, что решение о сумме штрафа, который должен быть выплачен главой государства, будет оставлено за судьей.


Штраф, который будет выплачен Трампом, и оставшиеся средства Trump Foundation будут поровну разделены между восемью организациями, среди которых присутствуют фонды, занимающиеся раздачей бесплатной еды нуждающимся и финансированием обучения афроамериканцев, а также Музей памяти жертв Холокоста.
Источник: golos-ameriki.ru
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