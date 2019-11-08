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5 самых красивых кандидаток на парламентских выборах

И кроме «Мисс Беларуси-2018» хватает кандидаток в депутаты, которых могут вызвать у избирателей симпатию своей привлекательностью.

5 самых красивых кандидаток на парламентских выборах
Светлана Лысенко, Фото: instagram.com/lysenkobrest

Светлана Лысенко

23-летняя учительница школы пытается избраться депутатом по Брестскому-Восточному избирательному округу. После окончания университета два года назад Светлана Лысенко стала работать в базовой школе деревни Яцковичи Брестского района, где преподает математику, информатику и физику.

Из высказываний учительницы можно сделать вывод, что она видит много недостатков в теперешнем устройстве страны, но при этом не настроена критически к Александру Лукашенко и даже верит, что выборы не фальсифицируются.

Светлана Лысенко пришлось столкнуться в избирательном округе с жесткой конкуренцией: у нее шесть соперников.

Вероника Грудковская


Фото: instagram.com/veronikagrudkovskaya

Жительница Жлобина работает администротором в местном ресторане. При этом Вероника Грудковская активно занимается сетевым маркетингом, делает обзоры косметики. Имеет почти две тысячи подписчиков в Инстаграме.

Девушка выдвигалась от Либерально-демократической партии, но более подробной информации о ее политических взглядах найти не удалось. Вероника Грудковская замужем, воспитывает двоих детей.

В Жлобинском избирательном округе у нее пять соперников.

Татьяна Терехова

Фото: vybary2019.by

Минчанка баллотируется по Чкаловскому избирательному округу. Сведения о кандидате в депутаты довольно пародаксальны. С одной стороны Татьяна Терехова временно не работает, с другой – ее доход за 2018 год составил 50 тысяч белорусских рублей! Она также владеет квартирой.

Самый серьезным конкурентом Татьяны Тереховой является известный дипломат Андрей Савиных.

Алина Лаутина


Фото: vybary2019.by

Предпринимательница пытается избраться депутатом от Рогачевского избирательного округа. Алина Лаутина, экономист по образованию, долго работала в России на крупных и известных предприятиях: АФК «Система», «Башнефть», «Роснефть». После чего вернулася на родину и занялась бизнесом.

Кандидат в депутаты живет в Гомеле, воспитывает сына.

По избирательному округу у нее два сильных соперника: заместитель гендиректора «Гомельоблпрома» и директор областной сельскохозяйственной опытной станции.

Елена Василевская



Фото: vybary2019.by

Жительница Витебска идет в депутаты по Поставскому избирательному округу. Елена Василевская работала медсестрой, но потом кардинально изменила профессиональный путь, получив образование по специальности «финансы и кредит».

С прошлого года работает директором ООО «ЕМС-Транс». Заочно учится в Академии управления при президенте.

У Елены Василевской хватает соперников-«тяжеловесов», среди которых есть еще одна женщина – начальник управления по труду, занятости и соцзащите Шарковщинского райисполкома Вера Жук.

Кандидат в депутаты замужем, воспитывает сына.
Константин Купрейчик, udf.by
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