5 самых красивых кандидаток на парламентских выборах

Светлана Лысенко

23-летняя учительница школы пытается избраться депутатом по Брестскому-Восточному избирательному округу. После окончания университета два года назад Светлана Лысенко стала работать в базовой школе деревни Яцковичи Брестского района, где преподает математику, информатику и физику.





Из высказываний учительницы можно сделать вывод, что она видит много недостатков в теперешнем устройстве страны, но при этом не настроена критически к Александру Лукашенко и даже верит, что выборы не фальсифицируются.





Светлана Лысенко пришлось столкнуться в избирательном округе с жесткой конкуренцией: у нее шесть соперников.

Вероника Грудковская





Фото: instagram.com/veronikagrudkovskaya





Жительница Жлобина работает администротором в местном ресторане. При этом Вероника Грудковская активно занимается сетевым маркетингом, делает обзоры косметики. Имеет почти две тысячи подписчиков в Инстаграме.





Девушка выдвигалась от Либерально-демократической партии, но более подробной информации о ее политических взглядах найти не удалось. Вероника Грудковская замужем, воспитывает двоих детей.





В Жлобинском избирательном округе у нее пять соперников.

Татьяна Терехова

Фото: vybary2019.by





Минчанка баллотируется по Чкаловскому избирательному округу. Сведения о кандидате в депутаты довольно пародаксальны. С одной стороны Татьяна Терехова временно не работает, с другой – ее доход за 2018 год составил 50 тысяч белорусских рублей! Она также владеет квартирой.





Самый серьезным конкурентом Татьяны Тереховой является известный дипломат Андрей Савиных.

Алина Лаутина





Фото: vybary2019.by





Предпринимательница пытается избраться депутатом от Рогачевского избирательного округа. Алина Лаутина, экономист по образованию, долго работала в России на крупных и известных предприятиях: АФК «Система», «Башнефть», «Роснефть». После чего вернулася на родину и занялась бизнесом.





Кандидат в депутаты живет в Гомеле, воспитывает сына.





По избирательному округу у нее два сильных соперника: заместитель гендиректора «Гомельоблпрома» и директор областной сельскохозяйственной опытной станции.

Елена Василевская









Фото: vybary2019.by





Жительница Витебска идет в депутаты по Поставскому избирательному округу. Елена Василевская работала медсестрой, но потом кардинально изменила профессиональный путь, получив образование по специальности «финансы и кредит».





С прошлого года работает директором ООО «ЕМС-Транс». Заочно учится в Академии управления при президенте.





У Елены Василевской хватает соперников-«тяжеловесов», среди которых есть еще одна женщина – начальник управления по труду, занятости и соцзащите Шарковщинского райисполкома Вера Жук.





Кандидат в депутаты замужем, воспитывает сына.







