Шестеро активистов Куропатской вахты готовят жалобы в прокуратуру

Шестеро активистов Куропатской вахты, на которых в воскресенье напали силовики, будут добиваться расследования дела, пишет belsat.eu Они подготовили соответствующие жалобы в правоохранительные органы и прокуратуру.





Как говорят защитники Куропат, они собирались раздавать информационные листовки посетителям ресторана «Поедем поедим», однако эта попытка закончилась задержанием и избиением шестерых участников.









Все пострадавшие получили физические травмы, которые зафиксировали медики. Но в итоге четверых – Дениса и Максима Урбановичей, Виталия Тригубова и Валерия Рябцева – суд дополнительно обвинил в хулиганстве и наказал штрафами. А кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича избирательная комиссия лишила регистрации.





Заявления с требованием расследовать факты неправомерного поведения напавших пострадавшие защитники Куропат подготовили также в прокуратуру, Следственный комитет и милицию.























