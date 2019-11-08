Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Шестеро активистов Куропатской вахты готовят жалобы в прокуратуру

Есть ли шансы на объективное расследование?

Шестеро активистов Куропатской вахты, на которых в воскресенье напали силовики, будут добиваться расследования дела, пишет belsat.eu Они подготовили соответствующие жалобы в правоохранительные органы и прокуратуру. 

Как говорят защитники Куропат, они собирались раздавать информационные листовки посетителям ресторана «Поедем поедим», однако эта попытка закончилась задержанием и избиением шестерых участников.


Все пострадавшие получили физические травмы, которые зафиксировали медики. Но в итоге четверых – Дениса и Максима Урбановичей, Виталия Тригубова и Валерия Рябцева – суд дополнительно обвинил в хулиганстве и наказал штрафами. А кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича избирательная комиссия лишила регистрации.

Заявления с требованием расследовать факты неправомерного поведения напавших пострадавшие защитники Куропат подготовили также в прокуратуру, Следственный комитет и милицию.
Галина Абакунчик belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru