Так, брестский блогер Сергей Петрухин в комментарии «Белсату» отметил, что его сегодня поджидал под подъездом человек в штатском – как потом выяснились, это был участковый. Но, по словам собеседника, он успел вскочить на велосипед и уехать.





Тем не менее, в 16 часов Сергею Петрухину сумели вручить повестку в РОВД на 8 ноября на 14:00 по поводу разбирательства относительно граффити.





Его коллеге Александру Кабанову из Березы в этот же день надо явиться в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела.





По информации блогера NEXTA, Марату Минскому позвонили с незнакомого номера и настоятельно посоветовали никуда не ходить 8 ноября.









Также 8 ноября в школах Минска пройдут дискотеки. NEXTA не верит в такие совпадения. Вместе с тем Андрей Паук из Октябрьского сообщил, что не заметил какого-то особого внимания к себе по случаю акции. Правда, он добавил, что и не собирается посещать ее.





Отечественные блогеры приглашают белорусов встретиться 8 ноября на площади Свободы в Минске, чтобы обсудить, что делать дальше и куда должна двигаться страна. В качестве повода используется предвыборная кампания.











