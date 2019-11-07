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Кого в РОВД, а кого в СК: силовики взялись за блогеров перед акцией 8 ноября

В эту пятницу в Минске планируется встреча с известными блогерами. Правда, именно на этот день многих из них правоохранители неожиданно стали приглашать к себе, передает "Белсат".

Так, брестский блогер Сергей Петрухин в комментарии «Белсату» отметил, что его сегодня поджидал под подъездом человек в штатском – как потом выяснились, это был участковый. Но, по словам собеседника, он успел вскочить на велосипед и уехать.

Тем не менее, в 16 часов Сергею Петрухину сумели вручить повестку в РОВД на 8 ноября на 14:00 по поводу разбирательства относительно граффити.

Его коллеге Александру Кабанову из Березы в этот же день надо явиться в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела.

По информации блогера NEXTA, Марату Минскому позвонили с незнакомого номера и настоятельно посоветовали никуда не ходить 8 ноября.


Также 8 ноября в школах Минска пройдут дискотеки. NEXTA не верит в такие совпадения. Вместе с тем Андрей Паук из Октябрьского сообщил, что не заметил какого-то особого внимания к себе по случаю акции. Правда, он добавил, что и не собирается посещать ее.

Отечественные блогеры приглашают белорусов встретиться 8 ноября на площади Свободы в Минске, чтобы обсудить, что делать дальше и куда должна двигаться страна. В качестве повода используется предвыборная кампания.
Источник: МГ/АА belsat.eu
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